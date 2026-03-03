Il coraggio di sentire | focus sui Dca a Verbania

Sabato 7 marzo 2026, alle 16, il Foyer del Teatro Maggiore di Verbania ospiterà l’evento “Il coraggio di sentire”, dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa prevede un incontro pubblico a cui parteciperanno professionisti e persone interessate, con lo scopo di affrontare il tema dei Dca e promuovere una maggiore consapevolezza sulla questione.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Oida (organizzazione italiana disturbi alimentari)

