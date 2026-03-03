Il coraggio di sentire | focus sui Dca a Verbania
Sabato 7 marzo 2026, alle 16, il Foyer del Teatro Maggiore di Verbania ospiterà l’evento “Il coraggio di sentire”, dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa prevede un incontro pubblico a cui parteciperanno professionisti e persone interessate, con lo scopo di affrontare il tema dei Dca e promuovere una maggiore consapevolezza sulla questione.
Sabato 7 marzo 2026, alle ore 16, il Foyer del Teatro Maggiore di Verbania ospiterà “Il coraggio di sentire”, incontro dedicato ai disturbi del comportamento alimentare (Dca). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Oida (organizzazione italiana disturbi alimentari) con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Gomorra – Le Origini: focus sui giovani attori e sui primi anni della saga criminale napoletana. Anticipazioni sul cast.La serie televisiva “Gomorra – Le Origini” è al centro di un’ondata di attenzione mediatica, con che ne anticipa l’uscita attraverso una serie di...
Leggi anche: Arianna David, la lotta contro il DCA: “Una vocina mi dice di non mangiare”
Tutti gli aggiornamenti su Il coraggio di sentire focus sui Dca a...
Discussioni sull' argomento Il coraggio di sentire: evento DCA a Verbania; Malattie della pelle: riconoscere presto per curare meglio; Giornata delle Malattie Rare: Auxologico Protagonista in Regione Lombardia; Consulti gratuiti e Open Day a Roma 2026.
15 Marzo 2026 – Giornata Nazionale per i Disturbi Alimentari Urbisaglia dedica un pomeriggio alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) con l’evento “Corazze che chiedono carezze”. Teatro Comunale di Urbisaglia Dalle - facebook.com facebook
"Il coraggio di sentire" è l'evento sui DCA che si terrà al Teatro Maggiore di Verbania sabato 7 marzo, alle ore 16.00. Organizzato dall'Associazione OIDA (Organizzazione Italiana Disturbi Alimentari), con la partecipazione di 3 specialisti di Auxologico auxologi x.com