Arianna David la lotta contro il DCA | Una vocina mi dice di non mangiare

Arianna David rivela di lottare da anni contro un disturbo del comportamento alimentare, una battaglia che dura ormai da circa tre decenni. Ospite a La volta buona, l’attrice ha spiegato come una vocina le dica ancora di non mangiare, un pensiero che si ripresenta ogni giorno. La sua testimonianza porta alla luce una realtà difficile da affrontare e spesso invisibile.

"Combatto contro una vocina che mi dice di non mangiare". Arianna David ospite oggi, martedì 11 febbraio, a La volta buona ha raccontato la sua lunga battaglia contro un disturbo del comportamento alimentare (DCA) che l'accompagna da circa 30 anni. L'ex Miss Italia ha raccontato di non essere mai riuscita ad aumentare di peso e che ogni volta che prova a farlo "la testa lo rifiuta". Per questo motivo è seguita dalla Asl per riuscire a seguire un percorso psicologico e alimentare capace di spezzare questo meccanismo. "Il disturbo del comportamento alimentare è insediato dentro di me da oltre 30 anni.

Arianna David torna a far parlare di sé, questa volta per il suo passato sentimentale.

Arianna David si racconta a cuore aperto.

