Il successo travolgente di Stranger Things 5 si arricchisce di nuove scoperte con il volume 1 del fumetto dedicato a Eddie Munson. Questo spin-off svela dettagli inediti sul personaggio e approfondisce la sua storia, offrendo ai fan un'ulteriore prospettiva sulla serie e sui suoi protagonisti.

© Screenworld.it - Stranger Things 5: la verità su Eddie Munson che la serie non ti ha mai raccontato è in un fumetto

Stranger Things 5, volume 1, ha polverizzato ogni record con 59,6 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni su Netflix. Mentre l’attesa per il volume 2, previsto per Natale, diventa quasi insostenibile, c’è un pezzo fondamentale della storia che rischia di sfuggirti: il fumetto Stranger ThingsDungeons & Dragons: L’ascesa di Hellfire, pubblicato da Dark Horse Comics e distrubuito, in Italia, da Panini Comics. Non è un semplice spin-off per completisti. È la chiave per comprendere davvero uno dei personaggi più amati e tragici dell’intera serie. L’intera collana di fumetti dedicata a Stranger Things funziona come una serie di deviazioni narrative che arricchiscono l’universo creato dai fratelli Duffer. Screenworld.it

Stranger Things 5 | Official Trailer | Netflix

Stranger Things 5: una (tristissima) teoria dei fan sul destino di Max nella serie Netflix - Per i fan, il destino di Max è segnato e non ci sarà il lieto fine per lei: scopriamo tutte le teorie per il Volume 2 di Stranger Things 5 ... libero.it