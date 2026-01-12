Eris Edizioni presenta il nuovo fumetto di GiaTra | Quella volta che mi hanno raccontato la storia del cacatore incappucciato

La notte un uomo incappucciato si avvicina a un bar chiuso. Si cala i pantaloni e caga proprio davanti all’in- gresso del locale con le serrande abbassate. La scena è ripresa dalla telecamera di sorveglianza. È tutto vero. Da questo episodio tanto reale quanto grottesco nasce Quella volta che mi hanno raccontato la storia del cacatore incappucciato, fumetto breve di GiaTra che trasforma un aneddoto da bar in un racconto corale, tragicomico e profondamente umano. Il barista, incredulo, mostra il video ai clienti più affezionati: può essere chiunque, e infatti ognuno ha la sua teoria. Tra lavori delocalizzati, promesse mancate, sogni rimasti incastrati in una provincia dimenticata e troppe ore passate davanti alle macchinette, il misterioso gesto diventa un pretesto per raccontare vite sospese, frustrazioni quotidiane e desideri mai realizzati. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

