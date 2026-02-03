Concorso dei Presepi In sfida 110 allestimenti Premiate le opere migliori

Questa mattina ad Assisi si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso dei Presepi, che ha visto la partecipazione di 110 allestimenti provenienti da tutta la zona. Le opere sono state giudicate e sono stati premiati i presepi più belli, quelli che si sono distinti per creatività e cura nei dettagli. La tradizione natalizia continua a vivere anche attraverso queste rappresentazioni, molto attese da cittadini e visitatori.

ASSISI - Si è svolta la premiazione del concorso presepi Natale 2025, promosso dal Comune di per valorizzare una delle tradizioni più sentite. Nella categoria “Privati“ si è imposto Bruno Toppetti; secondi ex aequo Giuseppe Bensi - Cavalieri del Colle Paradiso; Anna Pagliocchini; terzo Franco Filograna; quarti ex aequo Mauro Iuston; Comunità Parrocchiale Rocca Sant’Angelo; Rita Cannelli; quinti ex aequo: Sara Trappelli; Comitato Porta Perlici; Giovanni Marino. Categoria Scuole: 1° classificata: classe 1ª C – Secondaria di primo grado, Plesso Ciechi I.C. Assisi 1; secondi ex aequo: Istituto San Ludovico da Casoria; Classe 2ª A - Primaria Giovanni XXIII; 3° classificato: Classe 2ª A - Primaria F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

