Concorso dei Presepi In sfida 110 allestimenti Premiate le opere migliori

Questa mattina ad Assisi si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso dei Presepi, che ha visto la partecipazione di 110 allestimenti provenienti da tutta la zona. Le opere sono state giudicate e sono stati premiati i presepi più belli, quelli che si sono distinti per creatività e cura nei dettagli. La tradizione natalizia continua a vivere anche attraverso queste rappresentazioni, molto attese da cittadini e visitatori.

ASSISI - Si è svolta la premiazione del concorso presepi Natale 2025, promosso dal Comune di per valorizzare una delle tradizioni più sentite. Nella categoria “Privati“ si è imposto Bruno Toppetti; secondi ex aequo Giuseppe Bensi - Cavalieri del Colle Paradiso; Anna Pagliocchini; terzo Franco Filograna; quarti ex aequo Mauro Iuston; Comunità Parrocchiale Rocca Sant’Angelo; Rita Cannelli; quinti ex aequo: Sara Trappelli; Comitato Porta Perlici; Giovanni Marino. Categoria Scuole: 1° classificata: classe 1ª C – Secondaria di primo grado, Plesso Ciechi I.C. Assisi 1; secondi ex aequo: Istituto San Ludovico da Casoria; Classe 2ª A - Primaria Giovanni XXIII; 3° classificato: Classe 2ª A - Primaria F. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concorso dei Presepi. In sfida 110 allestimenti. Premiate le opere migliori Approfondimenti su Concorso Dei Presepi Premiate le migliori opere realizzate dai giovani talenti de “L’arte a portata di mano e di pietra” Lunedì 15 dicembre, all’Accademia Carrara, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle migliori opere create dai giovani talenti nell’ambito dell’iniziativa “L’arte a portata di mano e di pietra”. Iscrizioni aperte per il concorso dei presepi Sono ancora aperte le iscrizioni per il concorso “Un presepe in ogni casa”, promosso dalla Diocesi di Lucca. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Concorso Dei Presepi Argomenti discussi: Concorso dei Presepi. In sfida 110 allestimenti. Premiate le opere migliori; Sala Consilina, grande partecipazione alla premiazione dell’ottava edizione del concorso Presepe Insieme; Premiati i vincitori del Concorso presepi e alberi; LAMEZIA. Cerimonia di premiazione del Concorso Presepe In Gesù che nasce siamo segni di gioia e di pace organizzato dal Movimento Vivere in…. Concorso dei Presepi. In sfida 110 allestimenti. Premiate le opere miglioriASSISI - Si è svolta la premiazione del concorso presepi Natale 2025, promosso dal Comune di per valorizzare una delle tradizioni più sentite. Nella categoria Privati si è imposto Bruno Toppetti; se ... lanazione.it Premiazione del Concorso dei Presepi 2025 e presentazione del Calendario 2026: la luce della pace illumina TramontiC'è una luce particolare che accende ogni anno il Natale a Tramonti. Una luce che unisce la tradizione, la creatività e la sensibilità civica e religiosa di tutta la comunità tramontana, una luce che ... ilvescovado.it Premiazione del Concorso “La Vetrina più Bella” Premiazione del Concorso Presepi Durante la serata di giovedì 29 gennaio sono stati premiati i vincitori del concorso "La vetrina più bella" e i partecipanti del "Concorso Presepi". Ringraziamo i commercia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.