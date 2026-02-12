Dalla Costa dei Trulli alla Borsa del turismo extralberghiero | i progetti presentati alla Bit

La Puglia si è fatta vedere alla Bit di Milano, dove ha presentato i suoi progetti più recenti. Tra le novità, la

I sindaci dei Comuni brindisini in trasferta a Milano, alla guida dello sviluppo turistico integrato. Numeri record caratterizzano la presenza della Regione Puglia alla Borsa Internazionale del Turismo Una Puglia autentica e dinamica si è presentata alla 46esima edizione della Bit di Milano, dal 10 al 12 febbraio, occupando uno spazio espositivo di 360 mq nell'Area Leisure Italia. La Regione ha schierato una rappresentanza massiccia con 184 Comuni aderenti e 60 aziende del comparto turistico - tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri - offrendo 43 postazioni per incontri B2B con buyer internazionali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

I primi operatori stranieri sono arrivati a Brindisi per partecipare alla prima edizione della Borsa del turismo extralberghiero.

Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026.

Argomenti discussi: La Costa dei trulli alla Bit di Milano: 9 comuni, tra cui Monopoli, uniti per promuovere il territorio; Valle d'Itria e Costa dei Trulli, Palmisano: Toponimi sovrapposti, la Regione intervenga; Fasano a Milano per la BIT 2026: gioco di squadra con i Comuni della Costa dei Trulli

Le parole del Sindaco Angelo Palmisano al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto DMO Costa dei Trulli e della Valle d'Itria, all'interno del Padiglione della Regione Puglia alla BIT di Milano.