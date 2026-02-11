Napoli eliminato ai rigori Como in semifinale di Coppa Italia con l'Inter

Il Napoli esce ai rigori contro il Como nel match disputato al

Il Como batte ai rigori il Napoli al "Maradona" (7-8, 1-1 al 90°) e accede alla semifinale di Coppa Italia che giocherà contro l'Inter (tra marzo e aprile le gare di andata e ritorno).🔗 Leggi su Fanpage.it

L’Inter batte il Torino 2-1 e passa in semifinale di Coppa Italia.

NAPOLI-MILAN 2-0 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

Colpaccio del Como al Maradona: Napoli eliminato dalla Coppa Italia ai rigoriI lariani eliminano i partenopei dopo una lunga serie di calci di rigore. msn.com

Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai calci di rigore: sfida all’Inter in semifinaleNapoli e Como si sono sfidate per i quarti di finale di Coppa Italia: dopo i calci di rigore passano i lombardi che sfideranno l'Inter ... sportface.it

#Napoli 0-1 #Como : Martin Baturina penalty! #NapoliComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com

SCUDETTO PERSO E COPPA ITALIA PRIMO OBIETTIVO GIOVANNI MANNA CHIARO NEL PRE-MATCH Queste le parole del Direttore sportivo degli azzurri a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Como: spazio anche ai complimenti per Giovane e - facebook.com facebook