L'Inter batte senza pensieri il Toro in semifinale di Coppa Italia sfida con Napoli o Como

L’Inter batte il Torino 2-1 e passa in semifinale di Coppa Italia. Bonny e Diouf segnano le reti decisive, portando avanti i nerazzurri senza troppi sforzi. La squadra di Inzaghi avanza verso la doppia sfida contro Napoli o Como.

Bonny e Diouf gli autori delle reti che hanno regalato vittoria e passaggio del turno ai nerazzurri (2-1). Nella ripresa Kulenovic accorcia le distanze ma è una solo un fiammata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Inter Toro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inter Toro

Argomenti discussi: L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se…; L’Inter batte facilmente la Cremonese ma dalla curva interista petardo su Audero, attimi di paura; Champions League: l'Inter batte il Dortmund ma non basta, Chivu va ai playoff; L’Inter fa il suo dovere: 2-0 a Dortmund, poi la beffa arriva da Napoli.

Inter-Torino 2-1, finale: i nerazzurri avanzano alle semifinali di Coppa Italia stringendo i denti, ora Como o NapoliINTER-TORINO 2-1 (34' Bonny (I), 48' Diouf (I), 57' Kulenovic (T)) LIVE MATCH 96' - FISCHIA MARCHETTI, RIEN NE VA PLUS ALL'U-POWER STADIUM! L'INTER BATTE 2-1 IL TORINO E PASSA ALLE SEMIFINALI DI COPPA ... msn.com

Coppa Italia, l'Inter va con Bonny e Diouf: 2-1 al Torino. Nerazzurri in semifinale aspettando Napoli e ComoSegui in diretta il match tra Inter e Torino valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Inter-Torino è il primo dei quattro quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. All'U-Power Stadium di Monz ... calciomercato.com

Inter encamina su clasificación a semifinales de Coppa Italia. x.com

Coppa Italia, in campo alle 21 Inter-Torino DIRETTA #ANSA facebook