Moda Italia al centro del mondo con la Milano Fashion Week Men’s Collection 2026
Milano si conferma come centro nevralgico della moda maschile internazionale con la Milano Fashion Week Men’s Collection 2026. Dal 16 al 20 gennaio 2026, la città ospiterà le collezioni Autunno/Inverno 2026-27, offrendo un’importante vetrina per le maison del settore. L’evento sottolinea il ruolo strategico di Milano nel panorama della moda, anche in un periodo di cambiamento per molte aziende.
Milano torna capitale del menswear internazionale. La Milano Fashion Week Men’s Collection, dedicata alle collezioni AutunnoInverno 2026-27, si svolgerà dal 16 al 20 gennaio 2026, confermando il ruolo centrale della città come piattaforma strategica per la moda maschile, anche in una fase di transizione per molte maison. Nonostante i cambiamenti in corso nel sistema fashion, il calendario della Milano Moda Uomo 2026 ribadisce il peso di Milano nel circuito globale di gennaio, accanto a Parigi e Londra. I numeri ufficiali. Secondo i dati ufficiali della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), l’edizione 2026 conta 76 appuntamenti complessivi, così suddivisi: 18 sfilate fisiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
