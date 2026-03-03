Il Cilento diventa Your Fashion Destination | moda paesaggio e identità in un' unica visione

Il Cilento si presenta come una nuova meta dedicata alla moda, unendo paesaggi naturali e identità culturale in un progetto che mette al centro la sua autenticità. Attraverso immagini e suggestioni, si evidenzia l’intenzione di valorizzare questa regione come destinazione di stile e tradizione. La promozione si concentra sulla combinazione di elementi naturali e culturali, senza interventi esterni o interpretazioni soggettive.

Il Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica. Con il lancio della nuova campagna pubblicitaria “Your Fashion Destination”, Cilento Outlet sceglie di ambientare il proprio racconto nei luoghi simbolo del territorio, a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Pollica e San Mauro Cilento vincono il Premio Green DestinationCilento Sostenibile: Pollica e San Mauro trionfano al Green Destination Award 2026 Pollica e San Mauro Cilento, nel cuore del Parco Nazionale del... Leggi anche: Il progetto di Dijana Pavlovi? tra gioielli, rituali e moda circolare, presentato a Fashion Beyond Waste di ZeroW durante la Berlin Fashion Week Tutti gli aggiornamenti su Your Fashion Destination Argomenti discussi: Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: Lavorerò per risultati tangibili nei territori; Voto di scambio politico – mafioso: confermata l’assoluzione per Pasquale Aliberti. Inammissibile il ricorso della Procura. Il Cilento diventa your fashion destination: moda, paesaggio e identità in un’unica visioneIl Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica ... infocilento.it