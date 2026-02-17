Pollica e San Mauro Cilento vincono il Premio Green Destination
Pollica e San Mauro Cilento hanno ottenuto il premio Green Destination 2026, riconoscimento assegnato per i loro sforzi nel promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente. Le due località, situate nel Parco Nazionale del Cilento, si sono distinte grazie alle iniziative di tutela del territorio e alla promozione della Dieta Mediterranea tra i visitatori. Un esempio concreto di come il rispetto dell’ambiente possa diventare un punto di forza per il turismo locale.
Cilento Sostenibile: Pollica e San Mauro trionfano al Green Destination Award 2026. Pollica e San Mauro Cilento, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, hanno conquistato il prestigioso Green Destination Award 2026, riconoscimento che premia l’impegno del territorio verso un turismo sostenibile e la valorizzazione della Dieta Mediterranea. La premiazione, avvenuta durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, celebra un modello di sviluppo che punta sulla qualità dell’esperienza e sulla tutela del patrimonio locale. Un Modello di Turismo Consapevole nel Cilento. Il progetto “Le Terre della Dieta Mediterranea” ha convinto la giuria del Gruppo Italiano Stampa Turistica (GIST) per la sua capacità di coniugare la salvaguardia del patrimonio culturale con un’offerta turistica innovativa e rispettosa dell’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il sindaco San Mauro Cilento devolve l’indennità per finanziare la mensa dei bambini
San Mauro Cilento, il sindaco paga di tasca sua la mensa per gli alunni
