Sorisole due incontri per riflettere sui cambiamenti che interessano il territorio

Due incontri a Sorisole per discutere sui cambiamenti che coinvolgono il territorio. I cittadini si riuniscono per capire come le trasformazioni influiranno su mobilità, servizi e qualità della vita. La speranza è di trovare risposte e confrontarsi direttamente con le istituzioni.

Sorisole. “Siamo cittadini di Sorisole attenti alle trasformazioni in atto sul nostro territorio. Ci chiediamo quali effetti produrranno su mobilità, servizi e qualità della vita. Per questo abbiamo pensato a due serate come occasione d’incontro e confronto. Raccontiamo quello che sappiamo e quello che ci preoccupa, aperti al contributo” queste sono le parole riportate dal committente responsabile Stefano Gamba. Alla luce dei tanti cambiamenti che stanno interessando il territorio del comune di Sorisole, un gruppo di cittadini si è riunito, domandandosi cosa si sa effettivamente e cosa no di queste trasformazioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

