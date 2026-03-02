Andrea Elifani morto per il cedimento della balaustra sul ponte di ferro della Martesana | pm chiedono tre condanne

Il 2 marzo 2026, è stato reso noto che tre persone sono state coinvolte in un procedimento legale relativo alla morte di Andrea Elifani, deceduto a causa del crollo della balaustra sul ponte di ferro della Martesana. La procura ha chiesto tre condanne con pene che vanno da 10 mesi a un anno. Il processo si concentra sui responsabili di quella tragedia.

Milano, 2 marzo 2026 – Tre condanne, a pene comprese tra 10 mesi e un anno per omicidio colposo. Sono queste le richieste formulate delle pm Isabella Samek Lodovici e Maura Ripamonti, nei confronti di tre imputati (tra dipendenti e responsabili dell'Unità ponti del Comune di Milano) nel processo sulla morte di Andrea Elifani. Elifani, 40 anni, è deceduto la sera del 2 aprile 2021, dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di una balaustra dello storico ponte di ferro sul Naviglio della Martesana, conosciuto anche come 'El pont de pan fiss'. La "paralisi della manutenzione" Stando alle indagini, la passerella in zona...