Venezuela tra petrolio e pragmatismo | la riforma che apre ai privati e il nodo del debito con la Cina

Il Venezuela cambia rotta e apre ai privati nel settore petrolifero. La riforma arriva in un momento delicato, mentre il paese cerca di risolvere anche il problema del debito con la Cina. Dopo la cattura di Maduro, Caracas si trova a dover affrontare sfide nuove, tra tensioni internazionali e la necessità di riprendere in mano le proprie risorse energetiche.

Dopo la cattura dell’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, per Caracas si è aperto un nuovo corso scandito dalle tensioni geopolitiche e dalla battaglia energetica che ha come bottino la sua risorsa più preziosa: il petrolio. Il Venezuela nasconde nel suo sottosuolo le maggiori riserve di oro nero al mondo, ma dai tempi della rivoluzione chavista la produzione di greggio è ben lontana dalla massimizzazione dei profitti per come ci si potrebbe aspettare. Sul banco degli imputati, siede la combinazione di diverse cause tra cui sanzioni economiche (embargo che ha portato al boicottaggio del petrolio venezuelano da parte dell’Occidente), carenza di infrastrutture e capitali, nonché inefficienze da parte della holding statale PDVSA. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il Parlamento venezuelano ha dato il via libera a una riforma che permette ai privati di investire nel settore petrolifero.

