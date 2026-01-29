il venezuela apre ai privati nel petrolio via libera del parlamento

Il Parlamento venezuelano ha dato il via libera a una riforma che permette ai privati di investire nel settore petrolifero. Ora le compagnie private potranno entrare nel mercato, tradizionalmente dominato dallo Stato. La decisione segna un passo importante per il paese, che cerca di rilanciare l’economia e attrarre nuovi capitali.

Svolta importante in Venezuela: il Parlamento ha approvato una riforma che apre il settore petrolifero alla partecipazione di capitali privati. Si tratta di un cambiamento epocale rispetto alla linea di rigido controllo statale promossa dal chavismo, al potere nel Paese sudamericano da oltre 25 anni. Il provvedimento, approvato in seconda lettura dall'Assemblea nazionale a maggioranza Psuv, il Partito socialista unito del Venezuela fondato da Hugo Chávez, attende ora la firma esecutiva della presidente de facto ad interim Delcy Rodríguez per entrare formalmente in vigore. La svolta dopo il blitz degli Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Donald Trump ha annunciato un piano volto a ottenere accesso alle riserve petrolifere del Venezuela, con l’obiettivo di acquisire tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio.

Delcy Rodriguez, presidente del Venezuela, ha dichiarato di essere aperta al dialogo con Donald Trump, auspicando un percorso verso la pace.

