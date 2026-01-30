Caffè della Funicolare bando per assegnare lo storico locale

A Bergamo, il Caffè della Funicolare cerca un nuovo gestore. La gestione del locale storico è aperta a chi vuole prenderlo in mano, dopo la chiusura di California Bakery a dicembre. Le offerte devono arrivare entro il 27 febbraio. Atb sceglierà cinque candidati tra quelli che si presenteranno.

IN CITTÀ ALTA. Chiusa California Bakery a dicembre, gli interessati hanno tempo fino al 27 febbraio per partecipare: Atb ne sceglierà 5. Potrebbe riaprire a breve lo storico Caffè della Funicolare, che sorge nell’immobile di Atb nella stazione superiore di Città Alta. È stata infatti pubblicata la richiesta di manifestazione d’interesse per la location, destinata a trovare presto un nuovo gestore. L’avventura dell’insegna California Bakery era terminata lo scorso dicembre, come un fulmine a ciel sereno, con un semplice cartello apposto fuori dalla porta. I locali erano stati completamente svuotati di attrezzature e arredi, così come erano stati rimossi adesivi e insegne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

