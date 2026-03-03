Il buio nella telecamera in testa al tram 9 blackout prima dell’ultima fermata | nessuna immagine dei secondi finali

Prima dell’incidente che ha coinvolto il tram 9 a Milano, la telecamera installata all’esterno del veicolo ha smesso di trasmettere immagini. Il blackout si è verificato pochi secondi prima dell’ultima fermata, lasciando senza riprese gli istanti finali dell’evento. Il tram, parte del sistema Tramlink di ultima generazione, si è schiantato contro un edificio in viale Vittorio Veneto 8.

Milano – In testa al Tramlink di ultima generazione che si è schiantato sul palazzo di viale Vittorio Veneto 8, c'è una telecamera installata all'esterno: riprende quello che succede sui binari nel percorso del mezzo pubblico. Stando a quanto risulta al Giorno, però, l'occhio elettronico è andato in tilt per alcuni secondi venerdì pomeriggio, non riprendendo più nulla. Il momentaneo blackout è avvenuto poco prima della fermata saltata dal tram guidato dal sessantenne Pietro M. e si è protratto fino al momento in cui la vettura ha impattato a forte velocità contro l'edificio all'angolo con via Lazzaretto. Tradotto: gli investigatori non hanno alcun frame delle fasi finali della corsa impazzita, almeno dalla prospettiva del mezzo della linea 9 deragliato alle 16.