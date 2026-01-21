Vie del centro ancora al buio | lunedì sera blackout nella città murata tra via Volta e via Diaz

Lunedì sera, nel centro di Como, una vasta area tra via Volta e via Diaz è rimasta senza energia elettrica, causando un blackout temporaneo. L’interruzione ha interessato le vie centrali della città murata, creando disagi ai residenti e ai commercianti. Le autorità sono intervenute per ripristinare la situazione e accertare le cause dell’interruzione.

Lunedì sera, nel cuore di Como, una vasta porzione di centro storico è rimasta completamente al buio. La segnalazione riguarda l'area della città murata compresa tra via Volta, via Diaz e le strade di collegamento che portano verso viale Varese: un quadrante ampio, attraversato ogni sera. Segnalazioni ripetute da mesi: Zona ampia e completamente buia, ho dovuto cambiare strada. Crescono le preoccupazioni per sicurezza e illuminazione pubblica

