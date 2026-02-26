Per sempre sì di Sal Da Vinci scatena le signore di un centro anziani di Ostuni | movimenti di bacino mani all’aria e giravolte nella coreografia – VIDEO

Una canzone in gara al Festival di Sanremo sta catturando l’attenzione di un pubblico molto vario, anche in contesti insoliti. A Ostuni, un centro anziani ha mostrato entusiasmo con movimenti di danza spontanei e coinvolgenti, accompagnati da sorrisi e energia. Il brano di Sal Da Vinci ha suscitato reazioni di entusiasmo tra gli spettatori, dando vita a momenti di allegria condivisa.

La “Sal Da Vinci-mania” ha travolto anche le signore di un centro anziani. Il video del ballo di gruppo, in poche ore, è spopolato sui social È ufficialmente partita la “Sal Da Vinci-mania”. Oltre ad essere un tormentone a tutti gli effetti, il brano di Sal Da Vinci, “Per sempre sì”, in gara al Festival di Sanremo 2026, sta spopolando su tutti i social, includendo una fascia di pubblico a dir poco inaspettata. Come si può vedere dal video pubblicato dal centro anziani di Ostuni – Associazione Filo d’Arianna (“Le nonne di Ostuni”) -, la canzone dell’artista partenopeo ha conquistato un gruppo consistente di anziane signore che si sono scatenate nel realizzare la coreografia di “Per sempre sì”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

