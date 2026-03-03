Chi c’è dietro il balletto di Per sempre sì all’Ariston il coreografo di Sal Da Vinci è un noto volto di Amici

La canzone di Sal Da Vinci ha trionfato all'Ariston, ma anche sui social è diventata virale per la replicabilità della breve coreografia portata dall'artista sul palco. Ad aver curato i movimenti dell'esibizione è un volto notissimo della tv: Marcello Sacchetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con “Per sempre sì”: il trionfo all’Ariston!Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” e supera Arisa, Serena Brancale, Marco Masini e Fedez in una finale ricca di...

Mara Venier in viaggio verso Sanremo si scatena sulle note di Sal Da Vinci. E il cantante condivide il balletto – VideoLa conduttrice fa un balletto mentre viaggia verso la cittadina ligure da dove condurrà lo speciale Domenica In dedicato al Festival Tutti rapiti da...

Sal Da Vinci canta Rossetto e Caffè con sua nipote Nina

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci

Temi più discussi: Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO; Sal Da Vinci: Neomelodico sì, ma senza razzismo; La (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di Rossetto e caffè; Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'.

Sal Da Vinci, dietro la vittoria di Sanremo c’è quest’uomo: ecco chi è (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

La rivincita di Sal Da Vinci, la moglie racconta i momenti difficili: Non avevamo soldiSal Da Vinci e la moglie Paola Pugliese: quarant’anni di amore, sfide e complicità che hanno ispirato Per sempre sì. notizie.it

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Usano la voce di Sal Da Vinci per vendere anelli di Per sempre sì: l’inganno dopo la vittoria a Sanremo x.com