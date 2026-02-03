Povertà quasi il 20% delle famiglie su soglia indigenza

Quasi il 20% delle famiglie in Italia vive sotto la soglia di povertà. È un dato che allarma, soprattutto perché la povertà non è più un fenomeno isolato, ma ormai una realtà diffusa e stabile nel Paese. La situazione peggiora di anno in anno e colpisce soprattutto le famiglie con figli e le persone più vulnerabili. La crisi economica e le difficoltà lavorative stanno lasciando molte famiglie senza abbastanza risorse per arrivare a fine mese.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.