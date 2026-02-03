Povertà quasi il 20% delle famiglie su soglia indigenza
Quasi il 20% delle famiglie in Italia vive sotto la soglia di povertà. È un dato che allarma, soprattutto perché la povertà non è più un fenomeno isolato, ma ormai una realtà diffusa e stabile nel Paese. La situazione peggiora di anno in anno e colpisce soprattutto le famiglie con figli e le persone più vulnerabili. La crisi economica e le difficoltà lavorative stanno lasciando molte famiglie senza abbastanza risorse per arrivare a fine mese.
La povertà in Italia non è più un fenomeno marginale ma strutturale. A denunciarlo è il rapporto dell’Alleanza contro la povertà, secondo cui quasi il 20% delle famiglie vive sulla soglia dell’indigenza. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Freddo e povertà energetica: quasi l’8% delle famiglie italiane con almeno un bambino non riesce a riscaldare bene la casa. L'esperta: «Milioni di persone devono scegliere se pagare le bollette o fare la spesa»
Secondo Save the Children, quasi l’8% delle famiglie italiane con bambini non riesce a riscaldare adeguatamente la propria abitazione a causa di difficoltà economiche.
