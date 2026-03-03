Nel corso di un anno, 25 volontari hanno percorso oltre 34.000 chilometri offrendo servizi di trasporto a persone fragili e disabili. Questi autisti, definiti dal cuore d’oro, hanno organizzato più di mille missioni di solidarietà. Ora hanno avviato una raccolta fondi per acquistare un nuovo veicolo, per continuare a garantire assistenza a chi ne ha bisogno.

In un anno hanno percorso 34mila chilometri, più di mille i servizi portati a termine per fragili e disabili dai 25 volontari e ora lanciano la raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo. Presentato il bilancio degli autisti dal cuore d’oro di Carnate, i volontari della sezione trasporti, un presidio essenziale con attività svolta in stretto collegamento con i servii sociali del Comune. A legarli, una convenzione rinnovata di recente per il 2026, "a conferma della qualità delle prestazioni offerte e dell’importanza della sinergia tra no-profit e istituzioni per rispondere ai bisogni della comunità – spiegano i partner –. I numeri raccontano la crescente necessità di mobilità solidale sul territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I viaggi della solidarietà degli ’autisti dal cuore d’oro’: 34mila chilometri per i fragili

"La cura del cuore e degli altri. Prevenzione e solidarietà""Il cuore non è soltanto un organo vitale: è il simbolo universale delle emozioni, delle relazioni e della capacità di prendersi cura di sé e degli...

Festa della Befana al reparto psichiatrico di Secondigliano: solidarietà e riflessione sui diritti dei detenuti fragiliAtmosfera inusuale quella che si è respirata oggi nel reparto di articolazione psichiatrica del carcere di Secondigliano, dove si è svolto un pranzo...

