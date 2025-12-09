Arezzo gioie e ombre nel settore giovanile | l’Under 15 trionfa nel Campionato Regionale la Primavera cade a Torino
Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’ACF Arezzo, che festeggia la conquista matematica del titolo regionale da parte dell’Under 15 ma deve fare i conti con la pesante sconfitta della Primavera sul campo della Juventus. Primavera: Juventus – ACF Arezzo 6-0 Dopo la pausa di campionato, le ragazze di Marco Merola ritrovano il terreno di gioco affrontando la capolista Juventus. L’avvio è incoraggiante: Placidi prova subito a sorprendere Mallardi, mentre Cardarelli si oppone bene alla prima occasione bianconera su calcio piazzato al 15’. La Juventus però accelera nel finale di tempo: al 40’ Tosello sblocca l’incontro sugli sviluppi di un angolo, poi Santarella firma il raddoppio tre minuti più tardi. 🔗 Leggi su Lortica.it
