I problemi di salute di re Harald i guai di Mette-Marit tra i processi del figlio Marius e i link a Epstein | tutte le sfide che i reali norvegesi devono affrontare

La famiglia reale norvegese sta attraversando un momento difficile con problemi di salute di re Harald e le controversie di Mette-Marit, coinvolta in processi legati al figlio Marius e a collegamenti con Epstein. La situazione si aggiunge alle sfide storiche, come il matrimonio del principe Haakon con Mette-Marit, una donna con un passato complicato, già madre di un bambino da una relazione precedente.

Il processo a Marius Borg, i problemi di salute di re Harald e della principessa Mette-Merit, lo scandalo Epstein. a Oslo la monarchia non vive uno dei suoi momenti più felici. Ecco perché Di periodi complicati la royal family di Norvegia ne ha avuti. Basti pensare a quando il principe Haakon di Norvegia, figlio di re Harald ed erede al trono, decise di sposare, Mette-Marit Tjessem Høiby, ragazza borghese già madre di un figlio nato dalla relazione con uno spacciatore. Negli ultimi mesi, invece, le carte in tavola sono cambiate parecchio. La corte norvegese sta affrontando una crisi dopo l’altra. O, per meglio dire, una crisi peggiore dell’altra. 🔗 Leggi su Amica.it

Re Harald V di Norvegia è ricoverato in ospedale. Ma è l'intera monarchia a non essere in salute, anche per gli Epstein files.

La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit dovrà con ogni probabilità sottoporsi a un trapianto di polmone, poiché – come reso noto da una nota del Palazzo reale – le sue condizioni di salute

