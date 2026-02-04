Questa mattina si è svolta l’udienza preliminare nel processo a Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia. Il giovane di 29 anni si è dichiarato non colpevole di quasi tutte le accuse, tra cui anche i quattro stupri. La vicenda si trascina da settimane e il procedimento si prevede lungo. Se verrà condannato, rischia più di dieci anni di carcere. La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane.

Il processo sta suscitando un notevole interesse a livello internazionale. Circa duecento i giornalisti accreditati per seguirlo. Però di Marius Borg non vedremo neanche un'immagine. Il giovane ha infatti sollecitato un divieto accettato dal giudice: durante tutto il procedimento non può essere immortalato da foto né video, neanche quando entra o esce dal tribunale. Il processo, secondo le previsioni, durerà circa sette settimane. Se alla fine sarà dichiarato colpevole, Marius Borg rischia una condanna a oltre 10 anni. Il procuratore Sturla Henriksbø è stato irremovibile durante la sua presentazione: Marius «deve ricevere lo stesso trattamento di qualsiasi altra persona accusata degli stessi crimini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Processo a Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia si dichiara non colpevole di quasi tutte le accuse (compresi i quattro stupri)

Alla vigilia del processo, Marius Borg Høiby, il figlio della principessa Mette-Marit, è stato arrestato di nuovo.

Questa mattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Oslo per il processo contro Marius Borg, il figlio della Principessa Mette-Marit.

