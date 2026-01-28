Questa mattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Oslo per il processo contro Marius Borg, il figlio della Principessa Mette-Marit. L’imputato, che rischia più di trenta capi d’accusa tra cui anche lo stupro, si presenta in tribunale con un volto teso. Il processo inizierà il 3 febbraio e tiene in allerta l’intera Norvegia, mentre il giovane aspetta di chiarire la sua posizione davanti ai giudici.

Il conto alla rovescia è iniziato per Marius Borg. Il 3 febbraio inizierà presso il Tribunale distrettuale di Oslo il processo contro il figlio della Principessa Mette-Marit, accusato di oltre trenta capi d’accusa, tra cui stupro. Ma il ragazzo dovrà fare a meno di sua madre e di tutta la famiglia reale che gli hanno pubblicamente voltato le spalle. Haakon di Norvegia sul figlio di Mette-Marit: “Non fa parte della famiglia reale”. Cinque giorni prima dell’inizio del processo, l’erede al trono Haakon di Norvegia ha rotto il silenzio sulla vicenda e chiarito la posizione della famiglia reale, la cui immagine è stata profondamente scossa da questo scandalo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia abbandona il figlio Marius Borg sotto processo

Approfondimenti su Mette Marit Norvegia

Marius Borg, figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia, ha ammesso di aver trasportato 3,5 chili di marijuana.

La famiglia reale norvegese affronta un momento delicato, con Ingrid che si esprime pubblicamente sul processo di suo fratello Marius Borg.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mette Marit Norvegia

Argomenti discussi: Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processo; Salgono le accuse per Marius, figlio della principessa Mette-Marit. Ha trasportato 3 kg di marijuana; Mette-Marit di Norvegia, la Principessa più fragile d’Europa: eliminata dall’agenda reale; Tanti auguri alla futura regina di Norvegia!.

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: «La famiglia reale non sarà in aula. Sarà un dibattimento giusto e rigoroso»A processo il 3 febbraio l’erede al trono di Norvegia accusato di più di 30 capi d'imputazione, tra cui quattro aggressioni sessuali, violenza, disturbo dell’ordine pubblico ... corriere.it

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, ammette di aver trasportato 3,5 chili di marijuana e altri cinque reati a due settimane dall’inizio del processoIl 3 febbraio inizierà il processo contro il figlio della principessa Mette-Marit, accusato di quattro aggressioni sessuali, violenza, disturbo dell’ordine pubblico e altro per un totale di 32 reati ... vanityfair.it

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, a processo: «La famiglia reale non sarà in aula. Assicuriamo un dibattimento giusto» x.com