I PFAS, noti anche come “sostanze chimiche per sempre”, sono presenti nel sangue di molti americani. Questi composti sintetici vengono impiegati in pentole antiaderenti, indumenti idrorepellenti, schiume antincendio, imballaggi alimentari e materiali plastici. La loro presenza nel sangue è stata rilevata in diverse persone.

I polifluoroalchilici, noti come PFAS o “sostanze chimiche per sempre”, comprendono migliaia di composti sintetici utilizzati in pentole antiaderenti, indumenti idrorepellenti, schiume antincendio, imballaggi alimentari e materiali plastici. La loro struttura molecolare estremamente stabile li rende resistenti alla degradazione nell’ambiente, accumulandosi nell’acqua, nel suolo, nella fauna selvatica e nei tessuti umani. Alcuni PFAS sono stati collegati a gravi problemi di salute, tra cui tumori, obesità, infertilità e squilibri ormonali. Nonostante le restrizioni sui vecchi PFAS “legacy” come PFOS, PFOA e PFHS, nuove sostanze chimiche simili continuano ad entrare nel mercato, spesso legate a tecnologie emergenti come i data center di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Billipop.com

