La Francia pronta a difendere i Paesi del Golfo dopo gli attacchi iraniani

La Francia ha dichiarato di essere pronta a intervenire per difendere i Paesi del Golfo e la Giordania in seguito agli attacchi iraniani. Il ministro degli Esteri ha affermato che l’impegno si basa sugli accordi di alleanza e sul principio della difesa collettiva. Le dichiarazioni sono arrivate nelle ore successive ai raid condotti dall’Iran nella regione.