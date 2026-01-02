Quartieri Spagnoli Pizzoteca riapre dopo i danni subiti | Nonostante le bombe non ci fanno paura
La Pizzoteca nei Quartieri Spagnoli ha riaperto al pubblico dopo i danni causati dalle esplosioni di Capodanno. Nonostante le avversità, il locale ha ripreso regolarmente l'attività, dimostrando resilienza e determinazione. La riapertura testimonia l'impegno nel ripristinare la normalità e continuare a offrire il proprio servizio ai clienti della zona.
Pizzoteca ha regolarmente riaperto al pubblico nella serata di giovedì dopo i danni subiti a causa delle esplosioni avvenute davanti alla porta d'ingresso del locale nella notte di Capodanno. I titolari, via social, avevano raccontato quanto accaduto, dopo aver presentato denuncia alle forze. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Raid contro i locali dei quartieri spagnoli, nel mirino Pizzoteca: "Attentato dai soliti vigliacchi camorristi usciti dalle fogne"
Leggi anche: Napoli, Largo Maradona nei quartieri Spagnoli riapre al pubblico dopo incontro Comune - esercenti
Quartieri Spagnoli, Pizzoteca riapre dopo i danni subiti: "Nonostante le bombe, non ci fanno paura" - Il locale, danneggiato dalle esplosioni avvenute davanti alla porta d'ingresso nella notte di Capodanno, ha regolarmente riaperto i battenti nella serata di giovedì ... napolitoday.it
Quartieri Spagnoli, bombe contro la "Pizzoteca", i titolari: «Vigliacchi, non ci fermerete» - Napoli – La notte di San Silvestro, solitamente illuminata dai fuochi di festa, si è tinta di inquietudine ai Quartieri Spagnoli. cronachedellacampania.it
Distrutta la Pizzoteca ai Quartieri Spagnoli: c’è l’ombra del racket? - Nei Quartieri Spagnoli decine di bombe sono state fatte esplodere davanti all'ingresso della Pizzoteca di Raffaele Esposito Piscitelli. napolivillage.com
Buonasera dalla Pizzoteca dei Quartieri Spagnoli. #buonasera #pizzoteca #quartierispagnoli #napoli - facebook.com facebook
#Materazzi incantato da #Maradona ai Quartieri Spagnoli: l'omaggio emozionante a #Napoli x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.