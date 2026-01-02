Quartieri Spagnoli Pizzoteca riapre dopo i danni subiti | Nonostante le bombe non ci fanno paura

La Pizzoteca nei Quartieri Spagnoli ha riaperto al pubblico dopo i danni causati dalle esplosioni di Capodanno. Nonostante le avversità, il locale ha ripreso regolarmente l'attività, dimostrando resilienza e determinazione. La riapertura testimonia l'impegno nel ripristinare la normalità e continuare a offrire il proprio servizio ai clienti della zona.

