i nomi del festival di sanremo al prossimo mengo

Il prossimo 3 marzo ad Arezzo si terrà il Festival di Sanremo, con la partecipazione di artisti come Fulminacci, Dito nella piaga, Serena Brancale, Dargen D’Amico, Maria Antonietta e Colombre. L’evento vedrà esibirsi questi musicisti in una manifestazione che richiama l’attenzione sul panorama musicale italiano. La serata si svolgerà con la presenza di tutti i nomi annunciati.

Arezzo, 3 marzo 2026 – Fulminacci, Dito nella piaga, Serena Brancale, Dargen D’Amico, Maria Antonietta e Colombre. Si è conclusa la settimana sanremese per Paco Mengozzi, che dal lido è tornato a bordo del Vessicchio van con i nomi di tanti artisti pronti a calcare dopo l’Ariston, il palco del Prato. Una settimana di booking per stringere accordi in vista dell’edizione 2026 del Mengo. L’aretino anima del festival estivo infatti, è stato protagonista durante il festival di Casa Vessicchio, hub per giovani talenti che ha ospitato diversi format, punto di riferimento per artisti e professionisti, e ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

