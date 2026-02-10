Recuperato un altro appartamento occupato a Torino Regio Parco catene al balcone per evitare nuove intrusioni

Ieri a Torino, le forze dell’ordine sono intervenute in un appartamento di via Ghedini 12, nel quartiere Regio Parco. Dopo mesi di occupazione abusiva, agenti, tecnici e funzionari comunali sono riusciti a recuperare l’alloggio. La famiglia rom che ne aveva preso possesso da circa un anno e mezzo ha lasciato l’immobile, che ora è stato messo in sicurezza con catene al balcone per evitare nuove intrusioni. La questione degli alloggi occupati resta al centro dell’attenzione nel quartiere, con interventi sempre più frequenti.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, gli agenti della polizia locale, i tecnici di Atc e il personale del Comune sono intervenuti nel supercondominio pubblico di via Ghedini 12 a Torino per recuperare un appartamento occupato abusivamente da un anno e mezzo da una famiglia rom.

