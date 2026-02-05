Vallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup. La squadra marchigiana ha battuto il Gran Canaria in casa con un secco 3-0 all’andata e ha confermato il risultato anche nel ritorno, vincendo 3-1 al PalaMegabox di Pesaro. Ora aspetta la semifinale, prima volta in campo europeo per questa formazione.

Vallefoglia si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza: dopo aver sconfitto l’Emalsa Gran Canaria a domicilio con un sonoro 3-0 nell’andata dei quarti di finale, le marchigiane si sono imposte per 3-1 (25-20; 25-17; 14-25; 30-28) nel confronto di ritorno disputato di fronte al proprio pubblico del PalaMegabox di Pesaro e possono così proseguire la loro prima esperienza in campo continentale. Le Tigri se la dovranno vedere contro le ungheresi del KHG Kaposvari, capaci di eliminare il GEN-I Volley Nova Gorica: le biancoverdi partiranno con i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove eventualmente incroceranno chi avrà la meglio nel confronto tra le greche del Panathinaikos Atene e chi la spunterà tra il Panionios e il Nicosia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Vallefoglia si sbarazza del Gran Canaria e vola in semifinale di Challenge Cup

Approfondimenti su Vallefoglia Gran Canaria

Vallefoglia si impone con un 3-0 sul Fatum Nyíregyháza nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile.

Vallefoglia si avvicina alle semifinali di Challenge Cup nel volley femminile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vallefoglia Gran Canaria

Argomenti discussi: Coppe europee – Scandicci in trasferta in Romania, Chieri e Vallefoglia inaugurano le nuove fasi di CEV Cup e Challenge Cup; Volley femminile, la Igor sbanca Vallefoglia e resta in corsa per il terzo posto; Volley femminile: Novara si impone su Megabox Vallefoglia, cadono Monviso Pinerolo e Chieri; Volley femminile, Vallefoglia ipoteca le semifinali di Challenge Cup: Giovannini e Omoruyi spalleggiano Bici.

Volley femminile, Vallefoglia si sbarazza del Gran Canaria e vola in semifinale di Challenge CupVallefoglia si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza: dopo aver sconfitto ... oasport.it

Volley femminile: Novara si impone su Megabox Vallefoglia, cadono Monviso Pinerolo e ChieriTORINO – Nel 22° turno di campionato di A2 femminile, sono scese in capo tre piemontesi: solo Novara è uscita vittoriosa, le squadre torinesi invece hanno faticato a imporsi. Fra Reale Mutua Fenera Ch ... quotidianopiemontese.it

Vista su Playa de Amadores a Gran Canaria facebook

ITALIANI RESIDENTI NELLE CANARIE A Gran Canaria è stato firmato un accordo tra ITACA, INCA Spagna e ALPE per rafforzare i servizi dedicati agli italiani residenti nelle isole Canarie. x.com