Volley femminile Vallefoglia si sbarazza del Gran Canaria e vola in semifinale di Challenge Cup

Vallefoglia vola in semifinale di Challenge Cup. La squadra marchigiana ha battuto il Gran Canaria in casa con un secco 3-0 all’andata e ha confermato il risultato anche nel ritorno, vincendo 3-1 al PalaMegabox di Pesaro. Ora aspetta la semifinale, prima volta in campo europeo per questa formazione.

Vallefoglia si è qualificata alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza: dopo aver sconfitto l’Emalsa Gran Canaria a domicilio con un sonoro 3-0 nell’andata dei quarti di finale, le marchigiane si sono imposte per 3-1 (25-20; 25-17; 14-25; 30-28) nel confronto di ritorno disputato di fronte al proprio pubblico del PalaMegabox di Pesaro e possono così proseguire la loro prima esperienza in campo continentale. Le Tigri se la dovranno vedere contro le ungheresi del KHG Kaposvari, capaci di eliminare il GEN-I Volley Nova Gorica: le biancoverdi partiranno con i favori del pronostico per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo, dove eventualmente incroceranno chi avrà la meglio nel confronto tra le greche del Panathinaikos Atene e chi la spunterà tra il Panionios e il Nicosia. 🔗 Leggi su Oasport.it

