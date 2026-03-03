I 200 studenti minorenni bloccati a Dubai stanno per arrivare a Milano

Quattrocento studenti minorenni provenienti da Abu Dhabi e coinvolti in un concorso a Dubai stanno per fare rientro in Italia. Attualmente sono all'aeroporto di Abu Dhabi, pronti a partire. Alle 14 ora locale il loro volo decollerà e li condurrà a Milano, dove sono attesi nei prossimi giorni. La partenza si svolge senza particolari intoppi.

"Sono in partenza 200 studenti da Abu Dhabi delle scuole che hanno partecipato a un concorso a Dubai, sono già in aeroporto, alle 14 ora locale decollerà l'aereo che li porterà a Milano". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicpremier Antonio Tajani in diretta in collegamento telefonico a Rai.