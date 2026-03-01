Cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo l' attacco dell' Iran | Stanno bene

Cinque studenti provenienti dall’Abruzzo si trovano a Dubai e sono rimasti bloccati a causa dell’attacco lanciato dall’Iran, che ha colpito anche l’aeroporto della città. Le bombe sono state lanciate in risposta all’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Gli studenti comunicano di stare bene e sono in attesa di aggiornamenti sulle loro condizioni e sui prossimi passi da seguire.

Ci sono anche cinque studenti abruzzesi bloccati a Dubai dopo le bombe lanciate da Theran anche sull'aeroporto a seguito dell'attacco all'Iran sferrato da Israele e Stati Uniti. Una situazione che ha portato alla decisione di chiudere lo spazio aereo. Vicinanza è stata espressa anche dal sindaco di Popoli Moriondo Santoro con un post pubblicato sulla pagina Facebook de Comune, con cui auspica che possano tornare a casa presto. Le famiglie di due di loro, spiega raggiunto da IlPescara, le famiglie hanno forti legami con Popoli. Il post del sindaco di Sulmona è della tarda serata di ieri (sabato 28 febbraio).