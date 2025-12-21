Wolverine | Nuovo film con Hugh Jackman nell’MCU probabile?

Il divo australiano Hugh Jackman tornerà ad interpretare Wolverine nel futuro dell’MCU? Vediamo gli ultimi aggiornamenti. Un nuovo film solo dedicato a Wolverine con Hugh Jackman protagonista nell’MCU è diventato “ molto più probabile ” secondo il famoso insider MyTimeToShineHello, che su X ha scritto: “ We are getting another solo Wolverine movie starring Hugh Jackman ” (tradotto per noi, Avremo un altro film solo su Wolverine con Hugh Jackman ). La nuova voce arriva chiaramente dopo il successo planetario di Deadpool & Wolverine (oltre 1.3 miliardi worldwide), le supposizioni riguardo la sua ipotetica presenza in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma anche come conseguenza di un recente trademark depositato da Marvel per “ Wolverine ”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Wolverine | Nuovo film con Hugh Jackman nell’MCU probabile? Leggi anche: Hugh Jackman conferma che non ha finito con Wolverine nell’MCU! Leggi anche: Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Un nuovo film su Wolverine sembra reale: Hugh Jackman fino a 90 anni?; Hugh Jackman sarà ancora Wolverine in un nuovo film dei Marvel Studios post Secret Wars?; Hugh Jackman di nuovo sul futuro di Wolverine: Non sembra la fine; Dimenticate Wolverine, Hugh Jackman è irriconoscibile nei panni di… Robin Hood! [FOTO]. Wolverine | Nuovo film con Hugh Jackman nell’MCU probabile? - Il divo australiano Hugh Jackman tornerà ad interpretare Wolverine nel futuro dell’MCU? universalmovies.it Un nuovo film su Wolverine sembra reale: Hugh Jackman fino a 90 anni? - La Marvel ha registrato un nuovo marchio 'Wolverine' per questioni di copyright, apparentemente confermando un film in ... cinema.everyeye.it

Wolverine: un nuovo dettaglio accende le teorie sul ritorno di Hugh Jackman - Scopri perché la Disney ha registrato il marchio Wolverine e cosa potrebbe significare per il futuro dell’MCU e degli X- cinefilos.it

