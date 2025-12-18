Pecore Sotto Copertura | La commedia ovina con Hugh Jackman

Scopri il divertente mondo di Pecore Sotto Copertura, la commedia che unisce umorismo e avventura con Hugh Jackman protagonista. Un gregge di pecore parlanti si imbarca in un'incredibile missione, regalando risate e sorprese. Preparati a lasciarti coinvolgere da questa originale e spassosa storia che promette di divertire tutta la famiglia.

© Universalmovies.it - Pecore Sotto Copertura | La commedia ovina con Hugh Jackman E' disponibile il trailer di Pecore Sotto Copertura, la bizzarra commedia con protagonista Hugh Jackman ed un gregge di pecore parlanti. Abbandonato per il momento gli artigli di Wolverine, il divo australiano Hugh Jackman è il protagonista "umano" della commedia "ovina" Pecore Sotto Copertura, il film diretto da Jyle Balda in arrivo nelle sale italiane a partire dal 7 maggio 2026. Al centro della trama un un gruppo di pecore molto speciale, il cui unico obiettivo è trovare indizi sull'omicidio del loro amato pastore. Insomma, una sorta di giallo alla Agatha Christie che incrocia il famoso franchise d'animazione " Shaun, Vita da Pecora ".

Trailer per Pecore sotto copertura: Hugh Jackman è al centro di un bizzarro mystery - L'articolo Trailer per Pecore Sotto Copertura: Hugh Jackman è al centro di un bizzarro mystery proviene da Il Cineocchio. msn.com

LA TRAMA DI PECORE SOTTO COPERTURA - Pecore Sotto Copertura, scheda del film di Kyle Balda, con Emma Thompson, Hugh Jackman e Molly Gordon, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cin ... comingsoon.it

L'attore australiano e un gregge di ovini detective nella trama di questo film diretto dal regista di Minions. Ecco trailer italiano, trama e poster di #PecoreSottoCopertura con #HughJackman, al cinema dal 7 maggio 2026. - facebook.com facebook

