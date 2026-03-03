Hormuz chiuso dall’allarme Usa I missili iraniani sulle raffinerie del Golfo

Gli Stati Uniti hanno lanciato un allarme che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, una delle arterie principali per il traffico di petrolio. Nel frattempo, sono stati segnalati attacchi con missili iraniani contro alcune raffinerie nel Golfo, provocando tensioni crescenti nella regione. La situazione ha generato preoccupazioni sulla stabilità energetica e sulla sicurezza dei trasporti marittimi.

Il conflitto scatenato da Stati uniti e Israele contro l'Iran è una guerra che dimostra plasticamente il potere strutturale di Washington sul Medio Oriente e getta l'Europa intera nel baratro di una perpetua crisi energetica. Interrogato dalla stampa sulla durata prevista delle operazioni, il segretario alla guerra (fu segretario alla difesa) Pete Hegseth ha declinato di fornire qualsivoglia riferimento.

Israele e Usa attaccano l'Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L'sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel Aviv. Israele ha lanciato un attacco militare contro l'Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di Hormuz. Raid Usa-Israele contro l'Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

Sui ponti di comando le radio ripetono i messaggi continuamente: rotta pericolosa, cercare rifugio dirigersi verso acque sicure. I missili e i droni che sorvolano lo stretto di Hormuz hanno...

Greggio verso i 120 dollari se il blocco di Hormuz dovesse prolungarsi nel tempo. Per l'Italia a rischio un quarto delle forniture di Gnl, impatti più miti...

