Honor presenta il Magic V6, uno smartphone pieghevole di ultima generazione dotato di processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e due display LTPO con refresh rate di 120 Hz. Il dispositivo integra una batteria da 6.000 mAh e si rivolge a chi cerca tecnologia all’avanguardia in un design compatto e innovativo. La recensione analizza le caratteristiche tecniche e le performance del modello.

Recensione Honor Magic V6: foldable con Snapdragon 8 Elite Gen 5, doppio display LTPO 120 Hz, batteria 6.660 mAh, IP68IP69 e fotocamere versatili. Scopri opinioni e scheda tecnica. Con il lancio al Mobile World Congress 2026, Honor Magic V6 rappresenta il tentativo più ambizioso di Honor nel segmento dei pieghevoli premium. Rispetto ai modelli precedenti, il V6 punta su tre pilastri: resistenza certificata, potenza di elaborazione flagship e autonomia elevata con un design estremamente sottile. In questa recensione analizziamo a fondo materiali, display, performance, fotocamere, autonomia, software e confronto con la concorrenza. Una delle novità più significative riguarda la durabilità strutturale. 🔗 Leggi su Defanet.it

© Defanet.it - Honor Magic V6 recensione: il foldable ultra-premium di nuova generazione

Honor magic v6 nuova tecnologia display potrebbe ridurre le cornici dello schermoil honor magic v6 è prossimo all’annuncio ufficiale e si presenta come un foldable con possibili novità rilevanti.

Honor magic v6 elimina la piega dello schermo del telefono pieghevole con nuova tecnologia di cernieral’attenzione è rivolta al HONOR Magic V6, pieghevole che potrebbe introdurre un meccanismo di piegatura senza tracce e una cerniera avanzata per...

Honor Magic V6 | The Next Big Foldable Is Coming!

Tutto quello che riguarda Honor Magic

Temi più discussi: HONOR presenta Magic V6, il nuovo pieghevole super sottile ma con 6660 mAh; HONOR al MWC 2026: dai robot umanoidi al Magic V6, passando per tablet, PC e il Robot Phone! SPECIFICHE e PREZZI; HONOR Magic V6 è ultra-sottile ma molto resistente: IP68, IP69 e una cerniera in Super Steel; Questo tablet Android mi ha stupito: leggero come una piuma e potente come un PC.

MWC: Honor Magic V6 con display da 6.000 NIT e Photography Kit per Magic 8 ProMWC: Honor Magic V6 con display da 6.000 NIT e Photography Kit per Magic 8 Pro: Il nuovo Honor Magic V6 alza l’asticella nel segmento dei pieghevoli: è ancora più sottile, ma ... avmagazine.it

HONOR al MWC 2026: dall’AI incarnata con Robot Phone al pieghevole Magic V6HONOR al MWC 2026 presenta la sua visione di Augmented Human Intelligence: dall'HONOR Robot Phone al nuovo pieghevole di punta HONOR Magic V6. tuttotek.it

Sei mesi. Un salto straordinario. Ecco HONOR Magic V6: l’espressione più avanzata di design e performance, dove innovazione e potenza si incontrano senza compromessi. #BelieversInTheFutureOfAI #HONORMWC2026 #HONORMagicV6 - facebook.com facebook

Honor Magic V6 è ufficiale: ancora più potente e sottile ma con batteria super x.com