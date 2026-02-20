Honor magic v6 elimina la piega dello schermo del telefono pieghevole con nuova tecnologia di cerniera

Il HONOR Magic V6 ha eliminato la piega dello schermo grazie a una nuova tecnologia di cerniera. La causa di questa innovazione deriva dalla volontà di offrire un dispositivo più resistente e pratico, senza lasciare tracce visibili quando si apre o si chiude. La cerniera avanzata permette di ridurre notevolmente la crepa sul display, migliorando l’aspetto estetico e la durata del telefono. Questa novità potrebbe rivoluzionare il mercato dei telefoni pieghevoli e attirare l’attenzione di molti utenti. La presentazione ufficiale è prevista nel prossimo mese.

l'attenzione è rivolta al HONOR Magic V6, pieghevole che potrebbe introdurre un meccanismo di piegatura senza tracce e una cerniera avanzata per ridurre in modo significativo la crepa sul display. secondo una fonte cinese, Wisdom Pikachu, il dispositivo potrebbe integrare uno stilo IA e una batteria generosa da 7000 mAh, alimentato dal Snapdragon 8 Elite Gen 5; l'annuncio è atteso al Mobile World Congress di Barcellona. honor magic v6: tecnologia della cerniera per eliminare la crease. secondo Wisdom Pikachu, HONOR adotterà un meccanismo di piegatura senza tracce con una nuova cerniera sul Magic V6. Honor Magic V6 visto alle Olimpiadi tra le mani di Xu Mengtao: cosa sappiamoHonor Magic V6 è stato avvistato tra le mani della sciatrice Xu Mengtao, alimentando i rumor sul lancio del 1° marzo. Honor Magic V6 si rivela in un filmato hands-on prima del debutto globale di Samsung Galaxy Z Fold8-beatingIl Magic V6 di Honor è tornato a farsi vedere prima del suo imminente debutto globale. Avvistato, tra l'altro, ai Giochi Olimpici Invernali, il Magic V6 precederà il lancio di Oppo Find N6 e Samsung G