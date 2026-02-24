honor magic v6 nuova tecnologia display potrebbe ridurre le cornici dello schermo

La presentazione del nuovo Honor Magic V6 deriva dalla volontà di offrire uno schermo senza bordi. Questa tecnologia avanzata mira a ridurre le cornici, migliorando l’esperienza di visione. Il dispositivo, che si apre come un foldable, promette di integrare materiali innovativi e un design più compatto. Le anticipazioni parlano di un display che potrebbe rivoluzionare il modo di usare gli smartphone. La notizia si diffonde tra gli appassionati di tecnologia.

il honor magic v6 è prossimo all’annuncio ufficiale e si presenta come un foldable con possibili novità rilevanti. tra le indiscrezioni emergono indicazioni su un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e su una variante cromatica dedicata chiamata red velvet. dal punto di vista del design, si parla di cornici significativamente più strette grazie all’adozione di una tecnologia utg (ultra-thin glass), che promette una combinazione di robustezza e flessibilità per un uso quotidiano più confortevole. honor magic v6 potrebbe avere bordi sottili grazie alla tecnologia display utg. un tipster su weibo sostiene di aver ricevuto in anteprima il dispositivo e di averlo testato per circa due settimane. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Honor magic v6 elimina la piega dello schermo del telefono pieghevole con nuova tecnologia di cernieraIl HONOR Magic V6 ha eliminato la piega dello schermo grazie a una nuova tecnologia di cerniera.

Honor magic v6: dettagli batteria e processore prima del lancioHonor Magic V6 si prepara al debutto mondiale il 1 marzo, dopo che sono emersi dettagli sulla batteria e sul processore.

Honor Magic V6: in anteprima La nuova colorazione RedArriva la prima anteprima del nuovo HONOR Magic V6, mostrato oggi nella sua inedita colorazione Red sia con un video diffuso dal produttore sia con alcune foto pubblicate dal portale GSM Arena. Tutti ... cellulare-magazine.it

Honor Magic V6 è una meraviglia nella nuova versione rossaHonor Magic V6 si tinge di rosso nella colorazione Red Rabbit: eccolo nelle prime immagini ufficiali pubblicate dall'azienda. gizchina.it

Honor Magic V6 avrà una batteria pazzesca per un pieghevole: nuove conferme x.com

