Hockey ghiaccio Asiago vince nel Master Round della Alps League Nelle qualificazioni vincono Gherdeina Merano e Cortina

Nella serata della Alps Hockey League 2026 si sono disputati diversi incontri. Nel Master Round, l’Asiago ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Sisak, mentre nei Gironi di qualificazione Cortina ha battuto il Renon in casa. Hanno inoltre vinto Gherdeina e Merano nelle rispettive partite di qualificazione.

Serata ricca di incontri per quanto riguarda la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Nel Master Round netto successo di Asiago in casa di Sisak, mentre nei Gironi di qualificazione Cortina batte Renon a domicilio. Successi per Merano e Gherdeina. Gol a grappoli nella sfida della Ledena dvorana Zibel. Il primo tempo si chiude sul 3-3 con la reti di Idzan (9:05), Dobric (12:43) e Larionovs (13:49) per i croati e Porco (7:09), Rigoni (7:41) e Gios (10:42) per Asiago. Nel secondo periodo i veneti allungano con Chiodo (32:19) e Valentini (36:56), prima che Calisti porti Asiago sul 6-3 al 47:12. Sisak prova a riaprire i conti con Larionovs al 51:51, ma Porco chiude tutto con il 7-4 al 59:04.