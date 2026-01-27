Hockey ghiaccio Asiago vince il derby contro Renon nella serata di Alps League

Nella serata di Alps Hockey League, Asiago ha battuto il Renon nel derby italiano. La partita si è giocata con intensità e determinazione, e alla fine i padroni di casa sono riusciti a portare a casa la vittoria. La sfida tra le due squadre è stata combattuta fino all’ultimo minuto, regalando agli appassionati un match appassionante.

Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2026 con un derby italiano di grande importanza. Asiago se l'è aggiudicato superando Renon in casa con un secco 4-1 e portandosi in terza posizione in classifica generale. Nell'altro match, invece, cade ancora Jesenice sempre per 4-1 contro Zeller Eisbaren. ASIAGO-RITTNER BUAM 4-1 Pronti, via, e Renon passa in vantaggio con la rete di Kostner, che in power-play, segna l'1-0 su assist di Cuglietta. Asiago reagisce immediatamente con Magnabosco che, sempre in power-play, pareggia i conti con l'1-1 al minuto 12:03 su assist di Rigoni.

