Hockey ghiaccio | Renon e Gherdeina vincono nelle prime partite dell’Alps League nel 2026

Le prime partite dell’Alps Hockey League 2026 si sono concluse, segnando l’inizio della nuova stagione. Le squadre italiane, tra cui Renon e Gherdeina, hanno ottenuto importanti vittorie nelle gare di apertura. Questo primo turno ha delineato le prime tendenze e ha dato il via a un torneo che si preannuncia equilibrato e competitivo. Di seguito, i risultati e le principali novità di questa prima giornata.

Il primo matchday del 2026 dell’Alps Hockey League è ufficialmente andato in archivio, con tante gare in agenda riguardanti le squadre italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Affermazione esterna del Renon, che si è imposto 1-3 in rimonta nell’incrocio tutto azzurro contro gli Unterland Cavaliers: rete dei padroni di casa Eriksson, poi Cuglietta si scatena andando prima a pareggiare e poi a firmare l’1-2 suggellato dalla zampata finale di Öhler. Perentorio 3-0 del Gherdeina sull’EK Die Zeller Eisbären: in apertura Pitschieler e Buono e poi Deluca per il tris negli ultimi giri di lancette. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina vincono nelle prime partite dell’Alps League nel 2026 Leggi anche: Hockey ghiaccio: Renon vince ancora nel sabato di Alps League 2025-2026, Gherdeina cade Leggi anche: Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e Renon; Vittorie per Renon, Asiago, Vipiteno e Cortina nella 28ª giornata di AlpsHL 2025/26; L’Asiago fa l’impresa e sconfigge la capolista. Bene Renon, Gherdëina, Merano e Vipiteno; Hockey ghiaccio: Vipiteno stende Cortina nell’Alps League. Bene Renon, Merano e Asiago. Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina vincono nelle prime partite dell’Alps League nel 2026 - Il primo matchday del 2026 dell'Alps Hockey League è ufficialmente andato in archivio, con tante gare in agenda riguardanti le squadre italiane. oasport.it

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e Renon - L'ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025- oasport.it

Renon e Vipiteno sugli scudi, bene il Gherdeina stop per Merano ed Asiago - La vittoria all’overtime del Renon sulla pista ghiacciata di Salisburgo è, sicuramente il risultato più importante della serata. hockeytime.net

! L’Hockey Club Chiavenna 1975 augura un felice anno nuovo a tutta la famiglia verde blu, a chi lavora dietro le quinte, a chi scende sul ghiaccio e a chi ci sostiene e ci segue con passione ogni giorno. Un nuovo anno da vivere insieme, d - facebook.com facebook

Hockey ghiaccio, nell’ultima serata dell’anno di ICE League facile successo di Bolzano - x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.