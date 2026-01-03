Hockey ghiaccio | Renon e Gherdeina vincono nelle prime partite dell’Alps League nel 2026

Le prime partite dell’Alps Hockey League 2026 si sono concluse, segnando l’inizio della nuova stagione. Le squadre italiane, tra cui Renon e Gherdeina, hanno ottenuto importanti vittorie nelle gare di apertura. Questo primo turno ha delineato le prime tendenze e ha dato il via a un torneo che si preannuncia equilibrato e competitivo. Di seguito, i risultati e le principali novità di questa prima giornata.

Il primo matchday del 2026 dell’Alps Hockey League è ufficialmente andato in archivio, con tante gare in agenda riguardanti le squadre italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Affermazione esterna del Renon, che si è imposto 1-3 in rimonta nell’incrocio tutto azzurro contro gli Unterland Cavaliers: rete dei padroni di casa Eriksson, poi Cuglietta si scatena andando prima a pareggiare e poi a firmare l’1-2 suggellato dalla zampata finale di Öhler. Perentorio 3-0 del Gherdeina sull’EK Die Zeller Eisbären: in apertura Pitschieler e Buono e poi Deluca per il tris negli ultimi giri di lancette. 🔗 Leggi su Oasport.it

