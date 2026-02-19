Fabregas dopo Milan Como | Chiedo scusa ho fatto una cosa di cui non sono orgoglioso Come diceva Chivu…

Cesc Fabregas si scusa pubblicamente dopo l'episodio durante Milan-Como, spiegando di aver agito senza pensare. L’ex centrocampista del Barcellona ha ammesso di aver commesso un errore, riferendosi alle parole di Chivu per giustificarsi. Durante la partita, Fabregas aveva mostrato un gesto impulsivo che ha attirato l’attenzione di tutti. Il giocatore ha poi precisato di essere dispiaciuto per il comportamento e di voler migliorare. I tifosi si chiedono come reagirà nelle prossime partite, mentre si attendono sviluppi sulla vicenda.

