De De Martino ha iniziato a lavorare sul Festival di Sanremo, dichiarando di voler scrivere una nuova pagina dell’evento. Ha già iniziato a studiare, acquistando tutte le enciclopedie recenti dedicate alla manifestazione. La fase di ricerca, secondo le sue parole, rappresenta la parte più interessante del processo. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui progetti specifici o sulle modalità di partecipazione.

"Sto iniziando a pedalare. Diciamo che questa è la fase più interessante, la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo. Ed è bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che il Festival ha subito negli anni, perché penso che, per scrivere una nuova pagina - che è quello che spero di fare - bisogna conoscere anche tutte le precedenti". Così Stefano De Martino in diretta al Tg1 parla di come si sta preparando per il Festival di Sanremo 2027. Il passaggio di testimone da Carlo Conti a De Martino è arrivato durante la finale di sabato: "È stata un'emozione, anche un po' inaspettata, perché io sono entrato all'Ariston in maniera rocambolesca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Martino già al lavoro per Sanremo: “Voglio scrivere una nuova pagina del Festival”

Dopo Conti Sanremo è già uno show: "Una squadra" aiuterà De MartinoSe Andy Warhol diceva che in futuro ognuno avrebbe avuto 15 minuti di celebrità, Stefano De Martino ne avrà addirittura 1200, cioè le cinque serate...

Sanremo, De Martino al Festival stasera? I rumors e gli annunci per il 2027(Adnkronos) – Quando mancano poche ore alla finale di Sanremo 2026, le parole di Carlo Conti in conferenza all'Ariston circa un annuncio stasera "non...

Tutti gli aggiornamenti su De Martino già al lavoro per Sanremo:...

Temi più discussi: Sanremo 2027, sarà Stefano De Martino il nuovo conduttore: Carlo Conti passa il testimone al volto di Affari tuoi e ad Antonella Clerici; Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo; Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027. Stasera il passaggio di testimone all'Ariston; Stefano De Martino conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027: l'irrituale passaggio di consegne all'Ariston.

Stefano De Martino al TG1: Il gesto di Carlo Conti lo porterò nel cuore, ho già iniziato a studiare la storia del FestivalDe Martino ha voluto partire da quanto accaduto durante la finale, quando Carlo Conti lo ha chiamato a sorpresa in platea per annunciare ufficialmente il suo nome come prossimo conduttore e direttore ... comingsoon.it

De Martino, 'ho iniziato a studiare per Sanremo, stiamo già pedalando'Lo ha detto al Tg1 il direttore artistico e conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, parlando dell'investitura da parte di Carlo Conti nell'ultima serata della ... ansa.it

Dalla terza media (fake) alle amicizie con Arianna Meloni: a Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, non si perdona nulla. È evidente: a qualcuno dà molto fastidio. di Gennaro Marco Duello https://fanpa.ge/jqMoZ - facebook.com facebook

Stefano De Martino, al Tg1, ha commentato l’annuncio sarà il conduttore e direttore artistico del Sanremo 2027. In diretta ha ripetuto di sentirsi onorato e commosso per l’incarico, ringraziando Carlo Conti per l’opportunità e la fiducia, ricordando le parole ch x.com