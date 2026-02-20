Iscrizioni Historic Rally delle Vallate Aretine già superati i numeri del 2025

Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine ha attirato più iscrizioni rispetto al 2023, dimostrando un interesse in crescita. La causa è l’entusiasmo dei piloti e degli appassionati per questa gara che si svolge tra le strade collinari della Toscana, con un percorso rinnovato e più impegnativo. Le adesioni sono arrivate da tutta Italia, portando a oltre 150 partecipanti, cifra superiore a quella dell’anno scorso. La competizione si svolgerà tra due settimane, attirando numerosi spettatori lungo il tracciato.

A un giorno dalla chiusura delle adesioni, l'edizione 2026 registra numeri importanti. Sabato 28 febbraio l'accensione dei motori ad Arezzo Cresce l'attesa attorno al 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, pronto a rinnovare la propria tradizione sportiva con un entusiasmo già tangibile nei numeri. A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni, fissata per venerdì 20 febbraio, l'elenco provvisorio dei partecipanti ha già superato il totale registrato nell'edizione 2025, confermando il forte richiamo della gara organizzata da Scuderia Etruria Scrl e la solidità del suo prestigio nel panorama nazionale.