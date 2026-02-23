16° Historic Rally delle Vallate Aretine | superati i numeri del 2025

Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine ha attirato un numero record di partecipanti, superando le iscrizioni dello scorso anno. La causa principale è l’interesse crescente per le vetture d’epoca e le sfide tecniche offerte dal percorso. Gli organizzatori hanno confermato che le iscrizioni sono aumentate del 20% rispetto al 2024, con più di 50 auto storiche pronte a sfidarsi sulle strade di Arezzo. La gara promette di essere ancora più emozionante rispetto alle edizioni precedenti.

© Lanazione.it - 16° Historic Rally delle Vallate Aretine: superati i numeri del 2025.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Cresce l’attesa attorno al 16° Historic Rally delle Vallate Aretine, pronto a rinnovare la propria tradizione sportiva con un entusiasmo già tangibile nei numeri. Superato il numero delle iscrizioni dello scorso anno confermando il forte richiamo della gara organizzata da Scuderia Etruria SCRL e la solidità del suo prestigio nel panorama nazionale. La competizione, valida per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, per il Michelin Trofeo Storico e per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, tornerà ad animare le strade della provincia di Arezzo, compreso Castiglion Fiorentino proponendo una novità sostanziale nel format: l’intero evento si disputerà nella sola giornata di sabato 28 febbraio, soluzione studiata per concentrare spettacolo, ritmo e intensità senza intaccare l’identità tecnica che negli anni ha reso celebre la manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it Iscrizioni Historic Rally delle Vallate Aretine, già superati i numeri del 2025Il 16° Historic Rally delle Vallate Aretine ha attirato più iscrizioni rispetto al 2023, dimostrando un interesse in crescita. Historic Rally delle Vallate Aretine: Musti e Lombardo presentano le prime prove specialiL’Historic Rally delle Vallate Aretine si prepara ad aprire ufficialmente il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Highlights SANGUIN - GABURRO // 5° Rally della Valpolicella Storico 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: 16° Historic Rally Vallate aretine, numeri in crescita; Iscrizioni Historic Rally delle Vallate Aretine, già superati i numeri del 2025; Sui chilometri dell’Historic Rally delle Vallate Aretine: Matteo Musti e Angelo Lombardo presentano le prime prove speciali del Campionato Italiano Rally Auto Storiche; Musti e Lombardo sulle piesse dell’Historic Rally delle Vallate Aretine. Auto: Rally delle Vallate Aretine ormai alle porte. Tutte le novità. I bolidi sfilano in centro. Tracciato e prove specialiAREZZO Cresce l’attesa per la 16esima edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, pronto a rinnovare la propria tradizione sportiva con ... lanazione.it Iscrizioni Historic Rally delle Vallate Aretine, già superati i numeri del 2025A un giorno dalla chiusura delle adesioni, l’edizione 2026 registra numeri importanti. Sabato 28 febbraio l’accensione dei motori ad Arezzo ... arezzonotizie.it È stata la premiazione del Trofeo A112 Abarth Yokohama 2025 – tenutasi sabato 7 scorso a Racing Meeting – l'occasione per conoscere le prime notizie ufficiali del 14° Valsugana Historic Rally illustrate sul palco di ACI Vicenza dal presidente del Manghen T - facebook.com facebook Il 14esimo Valsugana Historic Rally si disputerà il 5 e 6 giugno e sarà valido per il Campionato italiano Rally Autostoriche x.com