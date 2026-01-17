Stasera alle 21, al teatro Tenda di Arezzo, si tiene “Long live the queen”, un concerto tributo ai Queen interpretato dalla band “Break Free”. L’evento propone una serata dedicata alla musica della celebre band britannica, offrendo un’esperienza fedele e rispettosa delle canzoni più iconiche. Un’occasione per gli appassionati di musica di ascoltare dal vivo brani che hanno fatto la storia del rock.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – Arriva stasera alle 21 al teatro Tenda di Arezz o “Long live the queen”, questo il titolo di un popolare spettacolo tributo ai Queen, eseguito dalla band “Break Free”. Lo show è considerato uno dei migliori tributi in Europa, noto per la sua somiglianza con l’originale, l’uso di effetti speciali e la combinazione della formazione rock con quella classica. Lo spettacolo è un tributo che ricrea l’energia e i successi dei Queen attraverso il mix del rock della band originale e lenote dei musicisti classici, il tutto arricchito sul palco dalla presenza di Giuseppe Malinconico che interpreta Freddie Mercury ricreando il suo timbro vocale, movimenti e pronuncia, mentre gli altri membri della band ricreano il suono e l’energia dei Queen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tributo ai Queen, grande serata al teatro Tenda

