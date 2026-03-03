Haney conferma i colloqui con Romero per un match a 147 libbre

Devin Haney ha confermato di aver avviato trattative con Rolando Romero per un incontro nella categoria dei 147 libbre. La possibile sfida tra i due pugili rappresenta un passo importante nel mondo del pugilato, poiché potrebbe portare a unificare i titoli in questa divisione. Le negoziazioni sono in corso e nessuna data è ancora stata stabilita.

Una trattativa di unificazione tra Devin Haney e Rolando Romero potrebbe ridefinire l'ordine delle sfide nel peso welter. Se le negoziazioni procedono con esito positivo, la potenziale sfida belt-for-belt potrebbe avere la precedenza rispetto alla difesa obbligatoria contro Shakhram Giyasov, aprendo la strada a un'occasione di grande richiamo mediatico e sportivo. L'interesse è duplice: consolidare i titoli in gioco e offrire un incontro di alto livello, capace di chiarire la posizione di entrambi gli atleti sui piani internazionali. Unificazione in programma potrebbe modificare l'ordine delle priorità per i titolari. In caso di accordo, la contrapposizione con Giyasov verrebbe posticipata, permettendo a Romero di puntare a una sfida per i titoli senza iniziare la difesa obbligatoria in tempi stretti.