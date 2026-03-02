rolly romero resta fermo mentre garcia e haney avanzano

Rolly Romero si mantiene immobile mentre Garcia e Haney continuano ad avanzare nel mondo del peso welter. Le loro mosse stanno modificando gli equilibri tra i principali protagonisti di questa categoria. La scena si prepara a nuovi sviluppi, con i tre atleti pronti a confrontarsi in futuro incontri importanti. Le decisioni prese in questo momento potrebbero influenzare il corso delle prossime sfide.

Nel panorama del peso welter, le dinamiche tra campioni e contendenti stanno ridefinendo equilibri e priorità, delineando una traiettoria che potrebbe cambiare la scena nei mesi a venire. L’attenzione si concentra su scelte contrattuali, potenziali unificazioni e sulle difese obbligatorie che ancora pesano sulle decisioni degli atleti e dei volantini di gestione delle cinture. Nel segmento superiore della classe, la cintura WBC welter è detenuta da Ryan García dopo la vittoria contro Mario Barrios del 21 febbraio, mentre la cintura WBA welter è nelle mani di Rolly Romero, conquistata con la vittoria su García il 2 maggio 2025 a Times Square. Queste posizioni definiscono due poli che orientano le scelte di programmazione e le possibilità di unificazione o di difese future. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

